Власти Туапсинского округа демонтировали незаконный объект у моря

В Туапсинском округе специалисты демонтировали незаконно установленный объект на пляже «Атамановка» в поселке Новомихайловском. Работы провели в рамках мероприятий по наведению порядка на прибрежных территориях и контролю за соблюдением требований градостроительного и земельного законодательства. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

По его словам, специалисты выявили на территории пляжа объект, возведенный без необходимых разрешительных документов. После проверки специалисты организовали демонтаж строения и освободили участок. В настоящее время сотрудники муниципальных служб приводят территорию в порядок.

Глава Туапсинского округа уточнил, что после выявления нарушений специалисты расторгли договор с пользователем пляжной территории. Муниципальные власти намерены продолжать системную работу по выявлению и ликвидации самовольных построек, которые появляются на территории округа без соблюдения установленных требований.

Сергей Бойко подчеркнул, что демонтаж незаконного объекта в Новомихайловском специалисты провели в рамках исполнения поручений краевых властей. При этом он отметил, что администрация муниципалитета не выступает против предпринимательской деятельности на курорте, особенно в период высокого туристического сезона.

По словам главы округа, власти заинтересованы в развитии бизнеса и создании условий для работы предпринимателей, однако ключевым условием остается соблюдение действующего законодательства. Все объекты, размещенные на прибрежных территориях, должны иметь необходимые согласования и разрешения, а предпринимательская деятельность должна вестись исключительно в правовом поле.

В администрации также напомнили, что работа по выявлению незаконных строений на территории муниципалитета ведется на постоянной основе. Специалисты продолжают мониторинг и проверки, чтобы предотвратить появление новых самовольных объектов.

Мария Удовик