В Сочи проверяют уличную торговлю цветами и первоцветами перед 8 Марта

В Сочи накануне Международного женского дня специалисты усилили контроль за местами торговли цветочной продукцией. Представители городской администрации, районных подразделений, государственной инспекции по охране окружающей среды и сотрудники Сочинского национального парка проводят регулярные рейды и мониторинговые мероприятия. Основная задача проверок — выявить факты незаконной уличной торговли цветами, а также предотвратить продажу редких растений, занесенных в Красную книгу, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Как сообщили в администрации курорта, специалисты начали мониторинг в преддверии праздничных дней, поскольку именно в этот период фиксируется рост стихийной торговли. Продавцы первоцветов и организаторы несанкционированных точек продаж традиционно активизируются перед 8 Марта и в сам праздничный день. По этой причине контрольные мероприятия продолжатся до 9 марта.

По данным городской мониторинговой комиссии, с начала 2026 года специалисты выявили несколько нарушений. В частности, инспекторы зафиксировали шесть случаев реализации краснокнижных первоцветов на улицах курорта. Кроме того, специалисты обнаружили три факта продажи охраняемых растений через интернет-площадки и маркетплейсы.

Исполняющий обязанности директора департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Александр Девин отметил, что за незаконную торговлю цветами предусмотрена административная ответственность. Он напомнил, что такие растения, как морозник, цикламен кавказский и подснежник, включены в Красную книгу России и находятся под охраной государства. По словам представителя администрации, специалисты регулярно проводят проверки, чтобы предотвратить незаконный сбор и продажу редких растений.

Мария Удовик