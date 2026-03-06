В Ярославской области выставили на продажу три изъятых памятника культуры

На торги выставили объекты культурного наследия «Северная башня ограды и сторожка церкви Крестовоздвижения» в Ростове, «Дом жилой Шварева и Ручкиной с воротами» в Ярославле и «Дом жилой» в Поречье-Рыбном. Все три исторических здания были изъяты у прошлых собственников через суд из-за непринятия мер по сохранению объектов, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Фото: Правительство Ярославской области «Северная башня ограды и сторожка церкви Крестовоздвижения»

«Северную башню ограды и сторожку церкви Крестовоздвижения» построили в Ростове в 1859 году. Здание расположено в центральной части города на улице Советской, 19б. Его вместе с земельным участком продают за 4,3 млн руб.

«Дом жилой Шварева и Ручкиной с воротами» конца XIX века в Ярославле находится в Красноперекопском районе на улице 1-я Новостройка и оценен вместе с земельным участком в 6,1 млн руб. Особенностью исторического здания является светелка — комната над вторым этажом. Местные жители называют объект «домом со штурвалом», так как ранее его фасады украшали шестеренки и колеса-штурвалы.

Фото: Российский аукционный дом «Дом жилой Шварева и Ручкиной с воротами»

«Дом жилой» в поселке Поречье-Рыбное построен в конце XVIII – начале XIX века и находится на улице Кирова. Он вместе с участком продается за 163 тыс. руб.

Фото: Правительство Ярославской области «Дом жилой», Поречье-Рыбное

Заявки на аукционы принимают до 3 апреля. Министр имущественных отношений региона Елена Ермолова отметила, что новым владельцам вернут деньги после покупки объектов.

«Покупателю перечисляются средства в размере стоимости восстановительных работ, но не более суммы, полученной в результате торгов. На практике восстановление исторических памятников часто обходится дороже, чем их рыночная стоимость. Поэтому инвестору возвращают почти все потраченные деньги за вычетом расходов на оценку, организацию торгов и уплату НДС»,— объяснила госпожа Ермолова.