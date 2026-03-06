В Ижевске выявлены нарушения в вывозе мусора

С начала года в Ижевске были выявлены семь управляющих компаний, которые несвоевременно вывозили мусор. Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Удмуртии, проверки проводились по 18 обращениям граждан, касающимся состояния контейнерных площадок и графика вывоза отходов.

Специалисты установили, что ряд компаний нарушал сроки накопления отходов. В соответствии с СанПиН, при температуре выше +5°С вывоз несортированных ТКО должен производиться ежедневно, а при более низких температурах — не реже одного раза в трое суток. Крупногабаритный мусор должен вывозиться раз в 7–10 дней.

Предостережения были объявлены следующим организациям: ООО «Аргон-19», ООО «УК «АТОМ», ООО УК «Домофонд», ООО «УК «АМ», ООО УК «Иж-Комцентр», ООО РЦ «ИУЖФ» и индивидуальному предпринимателю Ложкину В.В.

Анастасия Лопатина