Агрофирма «Южная» добилась снятия обременений с недвижимости в бору Челябинска

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил заявление национализированной агрофирмы «Южная» о снятии обременения с 16 объектов недвижимости и земельного участка в челябинском бору. Иск был подан к компании «Консультанты Урала», которой владеет бывшая собственница холдинга «Ариант» Елена Кретова, сообщает пресс-служба суда.

Решение по спору принято 6 марта. Заявление агрофирмы «Южная» рассматривалось с августа прошлого года. Организация просила суд снять обременение в виде ипотеки с земли площадью 40,6 тыс. кв. м, который относится к территории бывшего спортивно-оздоровительного лагеря «Маяк», а также с недостроя, пяти зданий и еще десяти сооружений. По данным СМИ, на участке расположены элитные усадьбы бывшего владельца агрохолдинга «Ариант» Александра Аристова и его семьи. Эксперты комментировали «Ъ-Южный Урал», что из-за обременений агрофирма «Южная» не может продать эту недвижимость.

В конце февраля этого года агрофирма «Южная» также подала в суд заявление о признании ООО «Консультанты Урала» банкротом из-за долга в 430 млн руб.

Четыре компании агрохолдинга «Ариант» перешли в собственность государства в апреле 2024 года. Тогда Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил требования Генеральной прокуратуры РФ о взыскании 105 млрд руб. неосновательного обогащения с бывших собственников промышленной группы ЧЭМК Юрия Антипова и Александра Аристова, а также членов их семей. В счет указанной суммы были изъяты 100% акций и имущество ООО «Кубань-Вино», «Агрофирмы “Южная”», «Агрофирмы “Ариант”» и «Цент­ра пищевой индустрии — “Ариант”».

Ольга Воробьева