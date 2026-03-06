Портфель сбережений жителей Самарской области в ПСБ вырос на 25% за год

Объём средств физических лиц на вкладах и накопительных счетах в самарском отделении ПСБ за 2025 год вырос на 25,4%. Темпы прироста при этом ускорились почти в четыре раза: объём новых сбережений составил 5,4 млрд рублей против 1,4 млрд рублей годом ранее. Основной прирост портфеля обеспечили крупнейшие города региона: в Самаре за год клиенты разместили 2,5 млрд рублей, в Тольятти — 1,85 млрд рублей.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Вместе с ростом портфеля изменилась его структура. Клиенты всё активнее выбирали срочные вклады — за год их объём вырос на 43%, причём основной прирост пришёлся на второе полугодие. Доля накопительных счетов при этом сократилась с 19% до 11%.

«В 2024 году клиенты предпочитали накопительные счета — этот инструмент позволял гибко реагировать на растущую ключевую ставку. Когда в 2025 году ЦБ взял курс на смягчение денежно-кредитной политики, клиенты переориентировались на срочные вклады. В отличие от накопительных счетов ставка по ним фиксируется на весь срок размещения, что позволяло сохранить высокую доходность даже при изменении рыночных условий», — отмечает Виталий Белоцкий, региональный директор ПСБ в Самарской области.

ПАО «Банк ПСБ», ИНН 7744000912, лицензия Банка России № 3251 от 01.04.25 г.