«Уральские пельмени», Слава КПСС, «Тюльпаны» и «Скандал заказывали?»

В ближайшую неделю в Уфе выступят бывшие участники популярных советских ВИА, Ришат Тухватуллин, «Уральские пельмени», Алессандро Сафина, Линда и Слава КПСС. Театралов ждут на спектаклях «Скандал заказывали?», «Похищение девушки», «Пока она умирала», «Старый дом». Поклонники хоккея смогут увидеть две игры с участием «Салавата Юлаева», а киноманы – четыре кинопремьеры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певец Алессандро Сафина в 2013 году

Фото: Вячеслав Прокофьев, Коммерсантъ Певец Алессандро Сафина в 2013 году

Фото: Вячеслав Прокофьев, Коммерсантъ

Концерты

Завтра, 7 марта, в ГКЗ «Башкортостан» состоится концерт «Легенды ВИА 70–80-х. Мы из СССР». Бывшие участника ансамблей «Веселые ребята», «Синяя птица», «Лейся, песня», «Голубые гитары», «Красные маки», «Белый орел» — Валерий Ярушин, Леонид Бергер, Евгений Воинов, Сергей Бойко, Василий Курсаков, Александр Акинин, Александр Диксон — исполнят хиты времен СССР: «Мой адрес— Советский Союз», «Люди встречаются...», «Лишь позавчера нас судьба свела», «Кто тебе сказал?», «Старая пластинка», «Прощай», «Ты мне не снишься» и другие.

Ришат Тухватуллин выступит во Дворце молодежи 8 и 9 марта со своей новой концертной программой. Певец исполняет широкий спектр музыкальных жанров — от народных песен до современных хитов. В этом году он отмечает свой творческий юбилей в кругу преданных поклонников и друзей – 15 лет. Зрителей ждет программа с самыми яркими и любимыми хитами, а также с участием артистов разного жанра.

10 марта во Дворце борьбы будет весело. В Уфу приедут «Уральские пельмени» с новой программой «Лучшее». Зрителей ждут номера, которым еще только предстоит попасть в телеэфир, интерактивы, эксклюзивы. В концертах участвуют: Дмитрий Брекоткин, Дмитрий Соколов, Сергей Ершов, Сергей Исаев, Максим Ярица, Сергей Калугин, Данила Пятков, Ксения Корнева и Илана.

Итальянский тенор Алессандро Сафина в сопровождении симфонического оркестра выступит 10 марта в ГКЗ «Башкортостан». Творчества вокалиста — не классическая опера, а его неповторимый стиль, который он сам называет «оперным роком» — стилем, соединившим элементы поп-музыки, академического вокала, соула и мюзикла.

11 марта в ресторане «Максимилианс» выступит певица Линда. Одна из самых загадочных и необычных певиц российской эстрады, исполняющая электронную, этническую и рок-музыку, в очередной раз напомнит уфимцам о своем необычном творчестве.

Рэпер Слава КПСС зачитает свои треки со сцены «Dom печати» 12 марта. Для творчества Славы характерен сатирический и провокационный стиль, аморальные и резкие высказывания, в том числе и о других рэп-исполнителях. Свое творчество он характеризует как «узкосубкультурный рэп с кучей внутренних приколов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Георгий Дронов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Актер Георгий Дронов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Спектакли

7 марта в Башкирском драматическом театре покажут спектакль «Похищение девушки». В башкирском селе старик Ажмагул односельчанам красочно и в полуправду описывает, как он в молодости на вороном коне лихо похитил свою Ямилю. В ролях: Эльвира Юнусова, Хаким Муртазин, Урал Аминов, Артур Кунакбаев, Айнур Ситдиков, Ирада Кадырова и другие.

Московский театр «Огни Москвы» 8 марта привезет в Городской дворец культуры спектакль «Скандал заказывали?» Постановка — это сплетение десяти чеховских произведений, легких, элегантных и смешных. В ролях: Владимир Бегма, Евгений Елсуков, Георгий Дронов, Валерия Пацап, Мария Минаева и другие.

9 марта в Русском драматическом театре можно будет посмотреть мюзикл «Голубая камея». История о княжне Таракановой, которая называет себя наследницей русского престола. Императрица Екатерина II посылает графа Орлова поймать авантюристку и привезти в Петербург. В ролях: Анна Бурмистрова, Николай Рихтер, Вячеслав Виноградов, Григорий Николаев, Михаил Павлов, Антон Болдырев и другие.

10 марта на сцене Русской драмы — спектакль «Пока она умирала». В центре сюжета история Татьяны. Казалось бы, ушли годы, на руках умирающая мать. И уже нечего ждать в будущем. Но жизнь героини оборачивается рядом неожиданных и очень приятных сюрпризов. За свое терпение, порядочность, бесконечную доброту она вознаграждается. В ролях: Светлана Акимова, Владимир Епифанов, Татьяна Калачева, Ирина Агашкова.

13 марта в Русском драмтеатре покажут спектакль «Старый дом» по одноименной пьесе драматурга Алексея Казанцева, написанной в 1976 году. Середина шестидесятых. Весна. На крохотной кухоньке по утрам встречаются соседи. У каждого — своя жизнь, свой характер, свои принципы. А на чердаке этого дома, скрываясь от придирчивых и любопытных взглядов, вечерами ждут друг друга совсем юные Олег и Саша. И впереди у них, кажется, должна быть, светлая, полная планов и надежд жизнь. В ролях: Дарья Толканева, Антон Болдырев, Татьяна Калачева, Владимир Латыпов-Догадов, Валерий Гриньков и Ирина Агашкова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Защитник хоккейного клуба «Салават Юлаев» Дин Стюарт

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ Защитник хоккейного клуба «Салават Юлаев» Дин Стюарт

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

Спорт

11 марта уфимский «Салават Юлаев» встретится на льду «Уфа-Арены» с московским «Динамо», а 13 марта – с магнитогорским «Металлургом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Алексей Серебряков

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Актер Алексей Серебряков

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Кино

Комедия «К себе нежно». Надя — успешный отоларинголог-хирург, но к своим 40 годам она вдруг поняла, что совсем ничего не знает о себе. Каждый день на работе она исследует органы чувств пациентов, но свои чувства разучилась слышать, а, может, никогда и не слышала. Муж Борис ушел от нее два года назад, не выдержав рутины, хотя пара все еще не в разводе. Надя воспитывает дочь Оливию и продолжает жить в квартире свекрови. Наде нужны перемены, чтобы увидеть, что в мире на самом деле много любви. И в ее жизни возникают шесть «уроков нежности», каждый из которых поможет ей снова обрести себя, свой собственный голос и свою новую надежду. В ролях: Карина Разумовская, Артем Ткаченко, Пелагея Невзорова, Алиса Конашенкова и другие.

Комедия «Тюльпаны». Что такое 8 марта? Это весна, солнце, тюльпаны, мамина улыбка и предвкушение влюбленности и счастья. А еще — суета, поздравления, очереди в магазинах, цветы и бесконечная гонка за подарками. Каждый год именно в этот день случается глобальный коллапс, в котором всё посвящено женщинам. Самые обычные люди, которые сталкиваются с неординарными ситуациями, а незапланированные встречи в корне меняют их жизнь. В ролях: Елена Яковлева, Алексей Серебряков, Юлия Топольницкая, Вячеслав Чепурченко и другие.

Фэнтази «Царевна-лягушка 2». Сняв проклятие Кощея, Иван Царевич и Василиса готовятся к долгожданной свадьбе. Но прямо во время церемонии пробуждается древнее зло, которое похищает невесту. Чтобы спасти Василису, Иван, его сестра Варя и их друзья отправляются в путешествие в волшебное Тмутараканское царство. Их ждут испытания, встречи с чудесами и проверка настоящей любви, способной победить даже самую темную магию. В ролях: Валентина Ляпина, Александр Метелкин, Никита Кологривый, Алиса Руденко и другие.

Триллер «Наследник». Роскошные особняки, частные самолеты и даже собственные острова — состояние клана Редфеллоу исчисляется миллиардами. Все это мечтает унаследовать Беккет, хоть глава рода и отрекся от него еще до его рождения. Однако на пути к заветной жизни стоят семь избалованных богачей. Чтобы ускорить свою очередь на наследство, Беккету придется «спилить» несколько ветвей семейного древа. И сделать это так дерзко и изобретательно, чтобы избежать наказания за убийства. В ролях: Глен Пауэлл, Маргарет Куолли, Джессика Хенвик, Билл Кэмп, Зак Вудс и другие.