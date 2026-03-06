«Хор Турецкого», ДиДюЛя и «Папа»

В Челябинске на предстоящей неделе пройдут концерты итальянского певца Алессандро Сафина, «Хора Турецкого», композитора ДиДюЛя и певицы Линды. В театрах представят спектакли «Папа», «Сказ про то, как Федор-кузнец землю русскую от нечисти спасал», «Сердце не камень», а на выставках — работу художников из Екатеринбурга. В кинотеатрах покажут фильмы «Крик 7» и «Андрей Рублев».



Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Музыкант Валерий Дидюля

Концерты

В Центре международной торговли 7 марта выступит Евгений Григорьев с программой «За все тебя благодарю». Такое название программа получила в честь одноименной песни, выпущенной артистом в прошлом году. По общему замыслу она будет посвящена чувству любви, добру и душевному общению с поклонниками. Стоимость билета от 2,8 тыс. до 5 тыс. руб. 12+

В концертном зале «Таганай» 8 марта пройдет концерт итальянского тенора Алессандро Сафина. Он представит обновленную программа и выступит в сопровождении симфонического оркестра. Помимо новых композиций, артист исполнит наиболее известную из его репертуара песню Luna из сериала «Клон». Стоимость билета от 2,5 тыс. до 6 тыс. руб. 6+

В челябинском стендап-клубе 8 марта состоится «Женский стендап». На сцене о своих жизненных ситуациях откровенно поговорят и пошутят талантливые девушки-комики. Стоимость билета от 600 до 1000 руб. 18+

В концертном зале «Таганай» 9 марта выступит «Хор Турецкого» с программой «Вам, любимые!» в честь Международного женского дня. Музыкальный коллектив исполнит известные хиты, посвященные женщинам: «Имя ее», «С тобой и навсегда», «Любите женщин», «Ты моя королева», «Женщина с небес» и многие другие. Стоимость билета от 4,5 тыс. до 7 тыс. руб. 12+

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Артисты «Хора Турецкого»

В концертном зале «Таганай» 11 марта выступит гитарист-виртуоз и композитор ДиДюЛя со своей группой. Маэстро представит челябинцам уникальную программу — музыкальный фьюжн, объединяющий ритмы фламенко, этно и восточные мотивы. Поклонники творчества артиста услышат как легендарные хиты «Полет на Меркурий», «Путь домой», «Арабика», так и абсолютно новые произведения. Мелодии прозвучат в сопровождении редких инструментов: греческой бузуки, уникальной 18-струнной гитары, дудука и волынок. Стоимость билета от 3 тыс. до 4,5 тыс. руб. 6+

В «Максимилианс» 12 марта состоится концерты артистки Линды. Певица, известная по таким песням, как «Мало огня», «Ворона», «Цепи и кольца», «Отпусти меня», «Сидите потише» и другим, вновь готова порадовать поклонников своим самобытным творчеством. Стоимость билета от 2 тыс. до 4,5 тыс. руб. 18+

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Певица Линда

В ресторане Paulaner 12 марта выступит гитарист из Санкт-Петербурга Константин Лем. Музыкант представит программу, объединяющую инди-поп, рок-интонации и медитативный эмбиент. Зрители смогут услышать гитарные партии на стыке фламенко и блюза. Стоимость билета от 800 до 2,8 тыс. руб. 12+

Во Дворце культуры Челябинского металлургического комбината 13 марта эстрадный оркестр представит программу «Космическая вселенная Ханса Циммера». Известные саундтреки композитора прозвучат под «звездным небом»: концерт будет сопровождать визуальный ряд с проекциями космоса, комет и туманностей. В программу вошла песня Time из фильма «Начало», Stay и Main Theme из «Интерстеллара», а также музыка из «Темного рыцаря». Стоимость билета от 1,9 тыс. до 3,5 тыс. руб. 0+

Спектакли

В концертном зале «Таганай» 7 марта состоится спектакль «Папа» по пьесе французского драматурга Флориана Зеллера. Главный герой, пожилой Андрэ, страдает деменцией. Раньше он был танцовщиком или инженером, живет сейчас в Париже или в Лондоне, а мужа дочери зовут Антуан или Пьер. Андрэ ощущает, что вокруг него происходит что-то странное, и пытается в этом разобраться. В спектакле принимает участие народный артист РФ Сергей Маковецкий и актриса Марина Александрова. Стоимость билета от 3 тыс. до 6,5 тыс. руб. 16+

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Актриса Марина Александрова

В доме культуры ЧЭРЗ 10-11 марта Камерный театр покажет спектакль «Сказ про то, как Федор-кузнец землю русскую от нечисти спасал» по произведению Романа Сефа и Татьяны Карелиной. Федор-кузнец должен сыграть свадьбу с Красавицей-невестой, но со всеми вокруг, как назло, случаются беды: то Баба-Яга вздумала утонуть, то Кощей на землю русскую идет. Это музыкальная сказка о том, как Федор-кузнец выковал свое счастье несмотря на множество препятствий. Стоимость билета 500 руб. 6+

В Новом художественном театре 11 марта представят спектакль «Сердце не камень» по одноименному произведению Александра Островского. Богатый купец из-за болезни готовится составлять завещание. Он сомневается в том, кому оставить наследство — молодой жене, племяннику или бедным. На него также давят родственники, рассказывая о похождениях его супруги, которая на самом деле ведет скромный и затворнический образ жизни, не принимая ухаживаний со стороны. Стоимость билета — 400-700 руб. 16+

В mini театре 13 марта представят спектакль «март». Мария после долгого отсутствия возвращается домой к маме и мужу. «Герои нашего спектакля застряли в бесконечном марте. Говорят, тут ничего не выживает, ни автобусы, ни птицы, ничего. Чего же нам не хватает, чтобы просто быть счастливыми? Почему тоска по неземному счастью разъедает изнутри?»,— спрашивают авторы спектакля. Стоимость билета 1000-1200 руб. 18+

Выставки

В галерее Larisa Depershmidt с 7 по 21 марта будет проходить групповая выставка «Фотосинтез» с работами художниц из Екатеринбурга. Они обращаются к идее неодруидизма — современного духовного движения, переосмысляющего древние представления о связи человека и природы. Художественные практики здесь рассматриваются как переход от внутреннего импульса к осознанному высказыванию.

Кино

В кинотеатре «Знамя» 12 марта покажут фильм Андрея Тарковского — «Андрей Рублев». Кинокартина рассказывает о жизни именитого иконописца. Действие фильма разворачивается на фоне междоусобного соперничества за власть Василия Дмитриевича и Юрия Дмитриевича и борьбы православного христианства с язычеством.

Фото: Мосфильм, Tvorcheskoe Obedinienie Pisateley i Kinorabotnikov Кадр из фильма «Андрей Рублев»

В челябинских кинотеатрах начался показ фильма «Крик 7». В тихом городке, где Сидни Прескотт построила новую жизнь, появляется убийца в маске. Теперь ее дочь становится следующей целью загадочного преступника. Сидни предстоит вновь столкнуться с ужасами прошлого, чтобы прекратить кровопролитие. Главные роли сыграли Нив Кэмпбелл, Мэттью Лиллард, Кортни Кокс. 18+

Ольга Воробьева