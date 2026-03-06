Ижевский механический завод увеличил выручку на 30% в 2025 году

Ижевский механический завод (АО «ИМЗ») за 2025 год нарастил выручку на 30% по сравнению с 2024 годом, сообщает пресс-служба концерна «Калашников». Рост наблюдается по большинству направлений, включая гражданское оружие и спецтехнику.

«ИМЗ уверенно наращивает выпуск всех видов продукции, в том числе востребованной в рамках государственных контрактов», — отметил управляющий директор Михаил Мельников.

Выручка от продаж пистолетов увеличилась на 73%, гражданского стрелкового оружия — на 38%, а техники специального назначения — на 26%. Наиболее популярными моделями остаются пневматические винтовки МР-512, МР-53 и МР-61, а также пистолет МР-654. Среди ружей лидируют классическое ружье МР-27 и охотничий карабин «Лось».

Анастасия Лопатина