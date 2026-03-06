Президент поздравил с днем рождения Валентину Терешкову

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения первую женщину-космонавта, депутата Госдумы РФ, самую известную уроженку Ярославской области Валентину Терешкову, которой 6 марта 2026 года исполняется 89 лет. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

Владимир Путин и Валентина Терешкова

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ



«Уважаемая Валентина Владимировна! Примите поздравления с Днем рождения. С Вашим именем и яркими страницами профессиональной биографии по праву связывают выдающиеся успехи и достижения отечественной космонавтики. И конечно, самого глубокого уважения заслуживает Ваша многолетняя общественная, законотворческая работа, безграничная преданность своему призванию и Родине»,— говорится в поздравлении президента.

Владимир Путин пожелал Валентине Терешковой здоровья. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев от лица региона — счастья и «всего самого доброго». Губернатор также поблагодарил госпожу Терешкову за помощь региону.

«Для Ярославской области Валентина Владимировна не просто легендарная личность, а человек, который всегда рядом с регионом. При всей своей занятости она поддерживает развитие области и повышение качества жизни людей. Инфраструктура, экология, образование, культура, спорт, патриотическое воспитание — в любой сфере есть масштабные проекты, которые мы реализуем благодаря помощи Валентины Владимировны»,— написал Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

