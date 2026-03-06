УФАС признало незаконной рекламу копейского мини-маркета во «ВКонтакте»

Управление ФАС России по Челябинской области признало ненадлежащей рекламой посты о мини-маркете и алкогольной продукции в сообществе копейского поселка в социальной сети «ВКонтакте». Будет рассмотрен вопрос о привлечении нарушителей к ответственности, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Посты с нарушениями рекламного законодательства УФАС обнаружило в сообществе «Новости поселок Потанино».

«Установлено, что публикации направлены на привлечение внимания и формирование интереса со стороны потребителей, а значит являются рекламой»,— сообщает Челябинское УФАС. В этих постах рекламируется алкогольная продукция, а также отсутствуют пометка «реклама» и указание на рекламодателя.