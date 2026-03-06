Ярославца приговорили к 9 годам колонии за покушение на сбыт метадона

Кировский районный суд Ярославля приговорил жителя региона к 9 годам исправительной колонии строгого режима за попытку сбыта 200 г метадона. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как установил суд, в ноябре 2025 года ярославец, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, купил наркотики в Москве и уехал в Ярославль на поезде для дальнейшего сбыта.

«Мужчина был задержан на железнодорожном вокзале Ярославль-Главный, из незаконного оборота изъято более 200 г метадона»,— сообщили в надзорном ведомстве.

Суд признал жителя региона виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).

Алла Чижова