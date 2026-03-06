Ярославцев предупредили о сильном ветре

В Ярославской области днем 7 марта ожидается сильный ветер со скоростью до 15 м/с, мокрый снег и местами гололед на дорогах. Об этом сообщили в министерстве региональной безопасности.

Также жителей региона предупредили о возможном сходе снега с крыш зданий. В связи с неблагоприятными погодными условиями рекомендуется избегать нахождения вблизи линий электропередач, деревьев и рекламных конструкций. Водителям и пешеходам следует соблюдать осторожность при передвижении.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации можно обратиться в экстренные службы по телефону 112. Ведомство напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности в условиях непогоды.