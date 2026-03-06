Московское «Динамо» разгромило «Спартак» со счетом 5:2. Матч проходил на домашней арене бело-голубых. Это была первая игра в рамках полуфинала Кубка России по футболу. За развитием событий следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Многие клубы относятся к Кубку как к второстепенному турниру, особенно если претендуют на чемпионство в РПЛ. «Динамо» и «Спартак» первую половину сезона провалили, и Кубок для них — единственная возможность взять титул. Так что от их очного противостояния ждали огня. И в целом ожидания оправдались.

Букмекеры считали красно-белых фаворитами, но гости в стартовые минуты пропустили аж два мяча. Правда, второе взятие ворот арбитры не засчитали, усмотрев положение вне игры, но болельщикам «Спартака» стало тревожно. Стоит сказать, что страсти кипели не только на поле, но и на скамейке запасных. Один из аналитиков тренерского штаба бело-голубых получил красную карточку, а главный тренер Ролан Гусев — желтую. Кстати, перед стартовым свистком выяснилось, что наставник бело-голубых не суеверен и сменил костюм, в котором был, когда его команда одержала яркую победу в РПЛ.

То, что дело не в костюме, динамовцы доказали чуть позже. В первом тайме «Спартак» играл неплохо, сравнял счет, но то, что началось после перерыва, стало для болельщиков красно-белых настоящим ужасом. Во второй половине встречи команда Хуана Карлоса Карседо пропустила аж четыре мяча. Кончилось все это поражением «Спартака» со счетом 2:5. Такое сложно было представить. И претензии к новому наставнику красно-белых Хуану Карлосу Карседо тут же появились. Их озвучил популярный спартаковский блогер Юрий Кузьмичев:

«Это не футбольный клуб, это позорище! Ни характера, ничего. Команда просто легла, лежит и смотрит, как им забивают гол за голом. Кто где играет у "Спартака"? И этот человек, Карседо сидит на скамейке прямо сейчас и не делает ровным счетом ничего».

Даже если оставить в стороне эмоции и посмотреть на ситуацию трезво, ответить на вопрос, что происходит со «Спартаком», будет сложно. Особенно если вспомнить про стоимость состава в €130 млн. Главный тренер Хуан Карлос Карседо ничего интересного после игры не сказал, но обещал, что команда будет прибавлять.

Шансов для этого много. И не только в ответном матче, полуфинальном противостоянии «Спартак»—«Динамо», который состоится в рамках Кубка 18 марта. Уже в ближайшие дни красно-белые играют с «Акроном» в рамках 20-го тура РПЛ. Эта игра пройдет 9 марта. Ну а центральной встречей точно будет матч двух кубковых триумфаторов — ЦСКА и «Динамо», который запланирован на вечер 8 марта.

Владимир Осипов