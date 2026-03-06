Изъятое у угличского завода историческое здание не смогли продать

Аукцион по продаже объекта культурного наследия «Богадельня (с 1914 г. – госпиталь)», расположенного на улице Мира в Мышкине Ярославской области, не состоялся. Соответствующая информация отражена на площадке «ГИС Торги».

«По окончании срока приема заявок до 27 февраля 2026 года не было подано ни одной заявки на участие в аукционе по продаже имущества»,— указывается в выписке из протокола.

Построенное в начале XX века здание в феврале 2025 года было изъято у ООО «Угличский сыродельно-молочный завод» по решению арбитражного суда. Решение было принято на основании иска областной службы охраны объектов культурного наследия. В суде служба настаивала, что состояние исторического здания ухудшается, а собственник не предпринимает мер по его сохранению. Объект продавали по начальной цене 2,3 млн руб.

Алла Чижова