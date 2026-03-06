Перед 8 марта на юге уходовую косметику стали покупать в два раза чаще

Перед Международным женским днем жители юга России активно покупают подарки в онлайн-каналах, причем заметный рост демонстрируют как технологичные устройства, так и традиционные праздничные категории. По данным маркетплейса Ozon, в последнюю неделю февраля продажи аксессуаров для умного дома в Краснодарском и Ставропольском краях, а также Ростовской области выросли в девять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на умные кольца увеличился почти в семь раз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Покупатели также чаще выбирают товары для здоровья и ухода за собой. Так, продажи электромассажеров для лица и глаз увеличились почти в четыре раза, а массажных матрасов и ковриков — в 5,6 раза. Бьюти-категория остается одной из наиболее востребованных перед 8 марта: наборы уходовой косметики покупали почти вдвое чаще, а парфюмерию — в четыре раза чаще, чем годом ранее. Эксперты отмечают, что такая динамика отражает один из ключевых трендов электронной коммерции — постепенный перенос спроса на более «сложные» категории товаров в онлайн. Покупатели все чаще готовы заказывать через интернет даже такие товары, как духи, ориентируясь на описание в карточках товаров и отзывы других пользователей.

Подарки нередко дополняют сладостями. По данным сервиса быстрой доставки Ozon fresh, в Краснодаре в преддверии праздника спрос на мармелад и рахат-лукум увеличился почти в 14 раз, на вафли — вдвое. В Ростове-на-Дону также отмечен рост продаж сладостей: спрос на мармелад вырос в 13 раз, на рахат-лукум — почти в семь раз, на маршмеллоу — более чем втрое.

Среди наиболее дорогих подарков к празднику остаются путешествия. По данным Ozon Travel, продажи железнодорожных билетов и ранние бронирования авиаперелетов по внутренним направлениям на праздничные даты увеличились вдвое по сравнению с прошлым годом. Наиболее заметный рост спроса на авиаперелеты отмечен по маршрутам Санкт-Петербург—Архангельск (почти в четыре раза) и Санкт-Петербург—Мурманск (в три раза), а также Архангельск—Санкт-Петербург и Уфа—Санкт-Петербург (почти в 3,5 раза). Среди железнодорожных направлений наибольший рост показали маршруты Нижний Новгород—Москва (в 4,4 раза), Москва—Ярославль (в 3,2 раза) и Казань—Москва (в 2,3 раза). При этом спрос на бронирование гостиниц в Карачаево-Черкесии увеличился более чем вдвое.

Растет интерес и к зарубежным поездкам. Количество запланированных на праздничные даты перелетов из Санкт-Петербурга в Стамбул увеличилось в 16 раз, из Казани — почти в восемь раз, из Москвы — в 2,4 раза. Популярностью пользуются и поездки в Узбекистан: число бронирований рейсов по направлению Москва—Ташкент выросло в 3,2 раза, а отели в стране на период с 6 по 9 марта бронировали в 3,7 раза чаще, чем годом ранее. Кроме того, увеличился спрос на гостиницы в Абхазии (в 2,4 раза), Вьетнаме (в два раза) и Армении (почти в два раза).

Вячеслав Рыжков