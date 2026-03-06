На Кубани создадут рабочую группу для мониторинга влияния налоговых реформ на МСП

В Краснодарском крае создадут постоянную рабочую группу для отслеживания воздействия налоговых изменений на региональную бизнес-среду. Соответствующее поручение дал вице-губернатор Александр Руппель по итогам совещания с представителями деловых объединений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Ранее представители Краснодарского отделения «Опоры России» отправили свои предложения господину Руппелю в связи с введением обязанности уплаты НДС для субъектов малого и среднего бизнеса при достижении выручки 20 млн руб. По словам председателя краевого отделения «Опоры» Даниэля Башмакова, по официальной информации, в 2025 году плательщиками НДС стали порядка 8 тыс. субъектов МСП, а в 2026 году под обязанность уплаты налога дополнительно подпадут еще около 15 тыс. предприятий с выручкой свыше 20 млн руб.

«Таким образом, около 23 тыс. субъектов МСП региона в короткий срок будут переведены в режим полноценного налогового и бухгалтерского администрирования НДС. Мы последовательно и принципиально выступаем за сохранение порога выручки для обязательной уплаты НДС исключительно на уровне 20 млн руб. и считаем недопустимым его дальнейшее снижение до 15 млн и тем более до 10 млн руб.»,— сказано в документе.

Краевым властям представители «Опоры» предлагают внести предложение об изменении действующего налогового законодательства по установлению предельного лимита выручки для освобождения от уплаты НДС при УСН в размере 30 млн руб. с 1 января 2026 года вместо текущих значений.

«Малый и средний бизнес Краснодарского края сегодня — это более 320 тыс. субъектов МСП, стабильная работа которых напрямую зависит от условий налогообложения. Поэтому для краевой власти важно быть в постоянном диалоге с представителями ведущих деловых объединений региона по предлагаемым бизнесом инициативам в данном направлении и находить конструктивные решения для сохранения максимально комфортных условий ведения бизнеса на Кубани»,— заявил на встрече с представителями бизнеса Александр Руппель.

Наталья Решетняк