От депозитов к квартирам: инвестиции в недвижимость могут приносить до 19% годовых

В 2026 году ставки по вкладам продолжат снижаться, и на фоне этого возрастет интерес инвесторов к недвижимости — как к более доходному и надежному активу для сохранения и приумножения средств.

На протяжении нескольких лет доля инвесторов на первичном рынке недвижимости в целом сокращалась, однако это не касается ликвидных проектов. И в качестве примера можно привести рост цены во флагманских проектах девелопера UDS: с 2021 года цена продажи выросла в 2,4 раза (на 143%), среднегодовой прирост составил 19,4%. А доля инвесторов увеличилась почти в два раза: с 15% в 2024 году до 26% в 2025 году.

В текущем году, по оценкам экспертов, доля инвесторов на первичном рынке недвижимости может значительно возрасти, что связано с прогнозируемым снижением ключевой ставки. Так, уже ко второму кварталу, по прогнозам Центробанка, ключевая ставка может опуститься до 14%, а ставка по вкладам, соответственно, до 13% и ниже. И хотя в настоящее время банковские вклады выглядят более привлекательными, при снижении доходности даже самые консервативные инвесторы начнут рассматривать рынок новостроек как приоритетный.

Стимулированию покупательского спроса будет способствовать и снижение объема ввода жилья и, как следствие — дальнейший рост цен на недвижимость. Многие девелоперы приостановили запуск новых проектов, что может привести к дефициту качественного предложения. Так, по оценкам девелопера UDS, в 2026 году в России ведут порядка 35 млн кв.м новостроек, что в 1,3 раза меньше, чем в 2024 году.

Девелоперы, в свою очередь, начнут разрабатывать новые инструменты, которые могут стать альтернативой депозитам и рассрочке, которая постепенно уходит с рынка. В проектах девелопера UDS такой механизм уже используется. Он дает покупателю возможность выбора: оставить себе квартиру, которая выросла в цене, или забрать вложенные средства с дополнительным доходом. Инвестор принимает окончательное решение не менее, чем через год. За это время жизненная ситуация может измениться, а покупатель в любом случае остается в плюсе.

«Для многих грамотных инвесторов микс рассрочки и депозита являлся одним из наиболее выгодных инструментов. Это возможность долгосрочного депозита: часть средств вносится за квартиру, а остальные сохраняются на вкладах, — пояснил Михаил Шмыков, коммерческий директор девелопера UDS. — Но возвращение рыночной ипотеки сделает рассрочку невыгодной для застройщиков, и нужны будут новые механизмы для привлечения инвесторов».

