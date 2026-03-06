Более 100 БПЛА атаковали за сутки Белгородскую область: ранены три человека

За прошлые сутки территория Белгородской области подверглась атакам с применением минимум 120 беспилотных летательных аппаратов и 12 снарядов. Ранены три человека — супружеская пара в Грайворонском округе и 17-летняя девушка в Шебекинском округе. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале 6 марта.

По информации главы региона, по Грайворонскому округу выпустили 12 боеприпасов в ходе нескольких обстрелов, также предприняты атаки 11 беспилотников, два из которых сбили. В селе Смородино в результате атаки FPV-дрона на автомобиль ранена супружеская пара. Пострадавшие продолжают лечение в городской больнице №2 Белгорода. В Грайвороне повреждены два частных дома, коммерческий объект и легковое авто, в селе Гора-Подол — две машины и частный дом, в селе Косилово — частный дом, в селе Смородино — частное домовладение. Под утро в селе Головчино на территории предприятия сдетонировал FPV-дрон — выбиты окна и посечен фасад здания.

Административный центр и села Шебекинского округа атаковали 15 беспилотников, десять из которых были подавлены и сбиты. В городе Шебекино в результате детонации дрона ранена 17-летняя девушка. Пострадавшая продолжает лечение в Детской областной клинической больнице. В городе повреждены: частный дом, пять квартир в МКД и пять машин, в селе Белянка — коммерческий объект, в Вознесеновке — автомобиль, в селе Зиборовка — три соцобъекта, сельхозпредприятие, линия электропередачи и газовая труба.

Краснояружские поселки атакованы 55 беспилотниками, 14 из которых были подавлены и сбиты. В поселке Красная Яруга повреждены три частных дома, два МКД, гараж, линия электропередачи и семь автомобилей, один из которых уничтожен огнем. В поселке Быценков повреждения получил инфраструктурный объект, в селе Сергиевка — частный дом и еще один инфраструктурный объект.

Белгород подвергся атакам двух БПЛА, один из которых сбит. Повреждены коммерческий и административный объекты, три автомобиля и жилое помещение в многоквартирном доме (МКД).

Сутками ранее из-за атак 169 БПЛА на Белгородскую область пострадали восемь человек.

Сегодня также стало известно, что с начала специальной военной операции на территории Белгородской области восстановили более 700 вышек сотовой связи, из них 42 — уже в 2026 году. Как сообщал «Ъ-Черноземье», губернатор Вячеслав Гладков назвал повреждение вышек «одной из больших проблем».

Денис Данилов