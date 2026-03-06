В Саратовской области возбудили уголовное дело против главы Ершовского района

В Саратовской области завели уголовное дело в отношении главы Ершовского муниципального района Константина Мызникова. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ), сообщили в региональном СУ СКР.

Фото: СУ СКР по Саратовской области Главу Ершовского района подозревают в злоупотреблении полномочиями

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В октябре 2024 года администрация района в лице господина Мызникова заключила муниципальный контракт на восстановление временной перемычки плотины у села Перекопное стоимостью 2 млн руб. Подряд, по данным ЕИС «Закупки», выиграл предприниматель Тельман Акопов, будучи единственным кандидатом, подавшим заявку на участие в тендере. Ремонт сделали в течение месяца.

По версии следствия, чиновник подписал акт выполненных работ на указанную сумму без проведения обязательной экспертизы. Эксперт же выдал заключение, что объем и стоимость ремонта составили 996 тыс. руб.

Противоправные действия главы района выявили и пресекли сотрудники УФСБ по региону. В данный момент идут следственные действия.

Константин Мызников занимает пост главы Ершовского района с 26 января 2024 года. Его кандидатуру избрали члены районного собрания. Он сменил на посту Светлану Зубрицкую, у которой истек срок полномочий. До этого господин Мызников 10 лет работал в администрации Ртищевского района.

Марина Окорокова