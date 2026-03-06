В Ярославской области начинают модернизацию полигона ТКО

Принадлежащее правительству Ярославской области АО «Скоково» начало поиск организации для расчистки территории от насаждений для строительства комплекса по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Соответствующая процедура объявлена на площадке госзакупок.

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Полигон Скоково

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Работы оценили в 7 млн руб. Всего на территории площадью 17 га находится около 16 тыс. деревьев, это осина и береза. Провести работы необходимо до 20 апреля 2026 года. Итоги процедуры подведут 18 марта.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в регионе планируется существенно модернизировать полигон Скоково и всю систему обращения с ТКО. На это будет привлечен льготный федеральный кредит в размере более 6 млрд руб. Для проведения работ между министерством лесного хозяйства и природопользования региона и АО «Скоково» было заключено концессионное соглашение.