ВС РФ освободил участницу ОПГ на Кубани из-под стражи для воспитания ребенка

Верховный суд освободил из исправительной колонии Елизавету Эмгрунт, осужденную за участие в преступной группировке на Кубани, и отсрочил отбывание наказания до 14-летия ее ребенка, рожденного в заключении. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда РФ.

Изначально суд первой инстанции назначил Елизавете Эмгрунт условное наказание за соучастие в преступлениях на территории Краснодарского края. Женщина входила в состав организованной преступной группы, выполняя функции водителя, но не применяла насилие к пострадавшим и не причиняла им морального или физического вреда.

Апелляционная инстанция отменила это решение и назначила реальное лишение свободы, несмотря на беременность осужденной, которую признали смягчающим обстоятельством. Защитник подал кассационную жалобу, указав, что его подзащитная родила ребенка в колонии. Адвокат подчеркнул возможность исправления женщины без изоляции от общества.

Верховный суд признал доводы жалобы обоснованными и принял решение об освобождении Елизаветы Эмгрунт из-под стражи с отсрочкой отбывания наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста.

Алина Зорина