Право на реновацию участка в Металлургическом районе продадут за 555 тыс. рублей

Администрация Челябинска планирует продать на аукционе право на заключение договора о комплексном развитии территории (КРТ) в Металлургическом районе. Начальная цена составит почти 555 тыс. руб. Соответствующий проект распоряжения главы города опубликован на официальном сайте мэрии.

Участок общей площадью 0,94 га с жилой застройкой расположен в квартале, ограниченном улицами Электростальская, Минина, Пожарского и шоссе Металлургов. Будущему застройщику предстоит снести три многоквартирных двухэтажных дома, два нежилых здания, демонтировать старые тепловые и канализационные сети. На месте снесенных объектов в течение пяти лет необходимо возвести объекты капитального строительства общей площадью не менее 28,2 тыс. кв. м. На участке разрешено строить многоквартирные дома, административные здания, школы, поликлиники, магазины, площадки для занятий спортом.

Согласно проекту распоряжения о продаже права на заключение договора о КРТ для участия в аукционе потенциальные участники должны предоставить задаток — 50% от начальной цены. Шаг аукциона составит 5%.

Решение о комплексном развитии участка в Металлургическом районе администрация Челябинска приняла в марте 2025 года.