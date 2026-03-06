Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В аэропорту Краснодара задерживаются 18 рейсов

18 рейсов на прилет и вылет задерживаются в аэропорту Краснодара по данным на 10:35 мск. Информация об этом размещена на онлайн-табло авиагавани.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На вылет задерживаются семь рейсов. Они направляются в Стамбул, Санкт-Петербург, Москву, Казань и Анталью.

На прилет задерживаются 11 рейсов из Махачкалы, Сочи, Антальи, Минеральных Вод, Москвы, Казани и Санкт-Петербурга. Отменен один рейс в Москву.

«Ъ-Кубань» писал, что в ночь на 6 марта над Азовским морем сбили семь БПЛА, над Черным морем уничтожено пять дронов. Еще два БПЛА дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали в небе над Краснодарским краем.

Алина Зорина

Новости компаний Все