Прокуратура контролирует помощь жителям Абинского района из-за атаки БПЛА

Прокуратура взяла под контроль соблюдение прав жителей Абинского района из-за атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Краснодарского края.

Ведомство организовало взаимодействие со всеми службами для оперативного оказания помощи пострадавшим горожанам. Личный контроль за развитием событий на месте происшествия осуществляет прокурор округа Максим Берижицкий.

«Ъ-Кубань» писал, что в хуторе Бережном Абинского района из-за падения обломков беспилотника пострадали два человека. Также упавшие обломки БПЛА на территории района повредили стекла в 14 квартирах.

Алина Зорина