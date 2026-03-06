Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Прокуратура контролирует помощь жителям Абинского района из-за атаки БПЛА

Прокуратура взяла под контроль соблюдение прав жителей Абинского района из-за атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Краснодарского края.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ведомство организовало взаимодействие со всеми службами для оперативного оказания помощи пострадавшим горожанам. Личный контроль за развитием событий на месте происшествия осуществляет прокурор округа Максим Берижицкий.

«Ъ-Кубань» писал, что в хуторе Бережном Абинского района из-за падения обломков беспилотника пострадали два человека. Также упавшие обломки БПЛА на территории района повредили стекла в 14 квартирах.

Алина Зорина

