В аэропортах Краснодара и Геленджика сняли ограничения
Ограничения на полеты сняли в аэропортах Краснодара и Геленджика. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Ограничения вводили на прием и выпуск воздушных судов. Это было необходимо для обеспечения безопасности полетов.
«Ъ-Кубань» писал, что в ночь на 6 марта над Азовским морем сбили семь БПЛА, над Черным морем уничтожено пять дронов. Еще два БПЛА дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали в небе над Краснодарским краем.