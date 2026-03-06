В аэропортах Краснодара и Геленджика сняли ограничения

Ограничения на полеты сняли в аэропортах Краснодара и Геленджика. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ограничения вводили на прием и выпуск воздушных судов. Это было необходимо для обеспечения безопасности полетов.

«Ъ-Кубань» писал, что в ночь на 6 марта над Азовским морем сбили семь БПЛА, над Черным морем уничтожено пять дронов. Еще два БПЛА дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали в небе над Краснодарским краем.

Алина Зорина