За ночь над Черноземьем уничтожили 12 беспилотников

В течение ночи над Россией ликвидировали 83 украинских беспилотника, в том числе 12 — над Черноземьем. Из них семь дронов уничтожено над Воронежской областью, четыре — над Курской и один — над Белгородской. Об этом сообщили в Минобороны.

Воронежский губернатор Александр Гусев подтвердил информацию ведомства. Он сообщил, что дежурными силами ПВО были обнаружены и уничтожены БПЛА над четырьмя районами и одним городом. Пострадавших и разрушений нет.

По данным курского губернатора Александра Хинштейна, с 09:00 5 марта до 07:00 6 марта в области сбили 43 беспилотника. ВСУ 55 раз применяли артиллерию по отселенным районам области и 17 раз сбрасывали взрывные устройства. Из-за этого никто не пострадал, однако разрушения получили объект энергетики и инфраструктура еще одного, линия электропередачи, торговый центр, несколько машин, частный дом. Также было повреждено здание комбикормового завода ООО «Псельское».

Власти Белгородской области не прокомментировали ночные атаки.

Прошлой ночью, по данным Минобороны, дежурные средства ПВО уничтожили над Россией 76 беспилотников. Ни один из них не был ликвидирован над Черноземьем.

Мария Свиридова