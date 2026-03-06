В Абинском районе из-за падения обломков БПЛА пострадали два человека

В хуторе Бережном Абинского района из-за падения обломков беспилотника пострадали два человека. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Из-за падения обломков БПЛА начался пожар на подстанции, в результате чего пострадали два человека. Им оказали необходимую первую медицинскую помощь на месте.

Площадь пожара в хуторе Бережном составляет 120 кв. м. Сейчас идет ликвидация огня, на месте работают оперативные и специальные службы.

«Ъ-Кубань» писал, что в Абинском районе Кубани упавшие обломки беспилотника повредили два многоквартирных дома. Повреждены стекла в 14 квартирах.

Алина Зорина