Кубань стала лидером по числу женщин — водителей такси

В Краснодарском крае зарегистрировано почти 1,5 тыс. женщин, работающих водителями такси в статусе самозанятых. По этому показателю регион занимает первое место в России, сообщает ТАСС со ссылкой на данные ситуационно-информационного центра Минтранса РФ.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По состоянию на начало марта в стране насчитывается около 281 тыс. самозанятых водителей такси. Это соответствует примерно 20% всех автомобилей, зарегистрированных в Федеральной государственной информационной системе «Такси». За 2025 год доля самозанятых в отрасли увеличилась вдвое.

Женщины составляют около 5% всех самозанятых в сфере легковых пассажирских перевозок — порядка 12 тыс. человек. Помимо Краснодарского края, наибольшее число женщин-водителей зафиксировано в Ростовской области (более 700) и Башкирии (свыше 400).

В большинстве российских регионов доля самозанятых водителей в такси составляет от 20 до 30%. Наиболее высокие показатели отмечены в Донецкой народной республике (92%), Запорожской области (91%) и Ненецком автономном округе (86%).

Вячеслав Рыжков