В Карабаше второй раз за неделю почти 4 тыс. жителей остались без тепла

С утра 6 марта 31 многоквартирный дом, где живут 3,8 тыс. человек, а также два социальных учреждения в Карабаше остались без теплоснабжения из-за повреждения сети, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Челябинской области. За неделю это уже вторая подобная авария.

Подрядчик оперативно нашел повреждение и начал ремонт. Привлечены силы администрации Карабаша и теплоснабжающей организации из 11 человек и трех единиц техники. Планируется завершить работы сегодня в 14 часов. Температура в помещениях находится в пределах нормы, но в город везут две мобильные котельные для подключения домов к теплу при необходимости.

На место происшествия выехал заместитель министра ЖКХ региона Сергей Зырянов, дополнительно привлечены эксперты в сфере теплоснабжения. Ситуация на контроле ведомства.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в начале недели, 3 марта, в Карабаше из-за повреждения трубопровода без тепла остались 31 многоквартирный дом и несколько соцучреждений. Полностью вернуть подачу ресурса жильцам удалось к полудню 5 марта. Подобная авария с теми же домами, которые обслуживает ООО «Перспектива», произошла 21 января. Тогда стояки в домах заполнили к 29 января.

По ЧП в начале года было возбуждено два уголовных дела, по недавнему — одно.

