В Симферополе возможны временные перебои подачи газа

Перебои газоснабжения возможны в Симферополе из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба ГУП РК «Крымгазсети».

Из-за аварии в Симферополе произошла разгерметизация газопровода, в связи с этим в городе возможны перебои газоснабжения у потребителей. Срок восстановления подачи ресурса не уточняется.

«Сотрудники ГУП РК "Крымгазсети" прилагают все усилия для восстановления газоснабжения»,— отметили в пресс-службе.

Алина Зорина