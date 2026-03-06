В Симферополе возможны временные перебои подачи газа
Перебои газоснабжения возможны в Симферополе из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба ГУП РК «Крымгазсети».
Фото: t.me / omelnichenko, Коммерсантъ
Из-за аварии в Симферополе произошла разгерметизация газопровода, в связи с этим в городе возможны перебои газоснабжения у потребителей. Срок восстановления подачи ресурса не уточняется.
«Сотрудники ГУП РК "Крымгазсети" прилагают все усилия для восстановления газоснабжения»,— отметили в пресс-службе.