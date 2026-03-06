Музей пермской нефти представил свой опыт на сессии корпоративных музеев

В Перми прошла сессия корпоративных музеев, приуроченная к Году пермской промышленности. Мероприятие объединило более двадцати корпоративных музеев региона, федеральных и краевых экспертов, представителей администрации губернатора, министерства культуры, а также деятелей науки, культуры и СМИ, туроператоров и общественные бизнес-объединения.

Участники обсудили вклад корпоративных музеев региона в развитие имиджа пермской промышленности. Министр культуры Пермского края Алла Платонова отметила, что корпоративные музеи региона – это не просто хранители истории предприятий, а драйверы культурного и социального развития региона и страны.

Представители музейного сообщества проанализировали актуальные тренды музейного дела, представили свои издательские проекты и презентовали новый выпуск альманаха «Корпоративный музей: XXI век», обобщающего лучшие практики профессионального сообщества. В числе площадок, продемонстрировавших свои лучшие практики, был и Музей пермской нефти.

– «Музейщики» на предприятиях всегда мыслят стратегически, учитывают запросы аудитории, создают качественный контент и постоянно находятся в поиске интересных тем для сотрудничества. Кроме того, промышленные предприятия делятся своими наработками при создании новых культурных институций. Только за последние годы при поддержке нефтяников на туристической карте города появились Театр-музей хореографического училища, дворик «ИльТЮЗион», гостиная Дома актера. Эти пространства рассказывают историю, а также «вирусятся» в социальных сетях благодаря своей фотогеничности, – рассказала директор Центра внешних коммуникаций «Прикамье» ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Ольга Суднева.

