Мэр Сочи: магнитуда землетрясения составила 4,5

По обновленным данным, магнитуда землетрясения, произошедшего утром 6 марта в Черном море у берегов Сочи, достигла 4,5. Об этом заявил мэр города Андрей Прошунин в социальных сетях.

Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

Глава Сочи сообщил, что в результате землетрясения повреждения инфраструктуры не зафиксированы. Информации о происшествиях не поступало в городские диспетчерские службы.

«Ждем подтверждения и подробностей от специалистов»,— подчеркнул Андрей Прошунин.

София Моисеенко

