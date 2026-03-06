Мэр Сочи: магнитуда землетрясения составила 4,5

По обновленным данным, магнитуда землетрясения, произошедшего утром 6 марта в Черном море у берегов Сочи, достигла 4,5. Об этом заявил мэр города Андрей Прошунин в социальных сетях.

Глава Сочи сообщил, что в результате землетрясения повреждения инфраструктуры не зафиксированы. Информации о происшествиях не поступало в городские диспетчерские службы.

«Ждем подтверждения и подробностей от специалистов»,— подчеркнул Андрей Прошунин.

София Моисеенко