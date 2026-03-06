В Челябинской области завели новые дела на иноагента о вымогательстве

Главное следственное управление ГУ МВД России по Челябинской области возбудило два новых уголовных дела о вымогательстве (ст. 163 УК РФ) в отношении гражданина, внесенного Министерством юстиции России в список иностранных агентов. Его объявили в розыск и арестовали заочно, сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

По версии следствия, гражданин вместе с сообщником вымогал в 2021 и 2023 годах денежные средства либо их эквивалент в сумме 1 млн руб. и 1,1 млн руб. соответственно. Подельники угрожали распространить сведения, порочащие честь и достоинство.

Ранее в отношении фигуранта уже было возбуждено уголовное дело по п. «а», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ. Центральный районный суд Челябинска 26 февраля заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Гражданина объявили в федеральный и международный розыск, устанавливается его местонахождение.

По данным источника „Ъ-Южный Урал“, подозреваемым является руководитель издания «Русская пресса» Евгений Кротенко (признан иноагентом). Он неоднократно распространял на своих ресурсах недостоверную информацию, которая компрометирует госполитику и деятельность силовых структур. Предположительно фигурант находится за границей. Кроме того, гражданин не исполняет требования, предусмотренные законодательством РФ об иностранных агентах.

По данным СМИ, вторым фигурантом уголовного дела является блогер Сергей Шумаков. С сообщником они, по мнению следствия, требовали деньги у бизнесмена Сергея Вайнштейна за удаление публикации с недостоверной информацией. Сергей Шумаков находится под стражей до 25 апреля.

Виталина Ярховска