Пензенская область получила «золотой каток»

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин доложил президенту о предварительных итогах первого года реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В числе субъектов, добившихся высоких показателей в дорожном хозяйстве, была названа Пензенская область. Как сообщил губернатор Олег Мельниченко, регион удостоен символической награды — «золотого катка».

Фото: Министерство дорожного хозяйства Саратовской области

За 2025 год в регионе отремонтировано около 500 км дорог. Почти половина этого объема пришлась на новый нацпроект. Доля дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, достигла 83%.

Ремонтные работы затронули Наровчатский, Нижнеломовский, Вадинский, Городищенский, Лопатинский, Пачелмский и Земетчинский районы (более 65 км). Завершена реконструкция девяти мостов.

На 2026 год запланированы работы на 37 объектах. Ожидается ввод в эксплуатацию 200 км автодорог и обновление более 300 погонных метров мостовых сооружений. Глава региона поставил задачу сохранить достигнутые темпы строительства.

Нина Шевченко