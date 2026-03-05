Прокуратура выясняет обстоятельства смертельного ДТП под Саратовом

Прокуратура Саратовской области взяла под контроль установление всех обстоятельств ДТП в Ершовском районе, жертвами которого стали двое человек. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Фото: Госавтоинспекция в Саратовской области

Авария произошла вечером 5 марта на трассе Р-208 «Тамбов — Пенза — Саратов» у поселка Декабрист. При столкновении легковых автомобилей «Лада» и «Хендай» погибли два человека. Травмы различной степени тяжести получили еще шестеро граждан, находившихся в машинах. В надзорном ведомстве особо отметили, что среди пострадавших есть дети. Им была незамедлительно оказана вся необходимая медицинская помощь.

На место трагедии для координации действий спасателей, медиков и полиции выезжал и. о. прокурора Ершовского района Сергей Грачев. Ведомство уже инициировало процессуальную проверку, по результатам которой будет принято решение.

Нина Шевченко