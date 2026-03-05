Ярославская компания подготовит документы на реставрацию семинарии в Воронеже

Победителем аукциона на корректировку научно-проектной и технической документации по ремонту и реставрации объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения «Здание духовной семинарии» на проспекте Революции, 29 в Воронеже стало ООО ПСК «Легион» с предложением в 3,12 млн руб. В торгах участвовали три компании, следует из информации на портале госзакупок.

Победитель снизил начальную цену контракта с 3,6 млн руб. Два других участника, юрлица которых не раскрываются, оценили свои услуги в 3,03 млн руб. и 3,23 млн руб. соответственно.

Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит разработать сметную документацию. При расчетах необходимо учесть затраты на научное руководство (0,15%), авторский и строительный надзор, а также резерв средств на непредвиденные работы (2%). После завершения работ исполнитель обязан получить положительное заключение госэкспертизы о достоверности определения сметной стоимости. Срок выполнения работ — до 31 июля 2026 года.

По данным Rusprofile, ООО «Производственно-строительная компания "Легион"» (ООО ПСК «Легион») зарегистрировано в Ярославле в 2010 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Единственный владелец — Лиана Погосян, генеральный директор — Арарат Погосян. Выручка ООО за 2024 год составила 298,7 млн руб., чистая прибыль — 12 млн руб.

Здание духовной семинарии на проспекте Революции, построенное в 1822 году, сейчас занимает Воронежский техникум строительных технологий. Ранее областное министерство строительства трижды пыталось найти подрядчика для ремонтно-реставрационных работ на объекте (последний раз — с начальной ценой 59,1 млн руб. и сроком исполнения до 1 марта 2026 года), однако все аукционы были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Ульяна Ларионова