В Пензе вынесли приговор жителю за финансирование экстремистской деятельности

Октябрьский районный суд Пензы признал 44-летнего местного жителя виновным в финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ). Дело рассматривалось при участии заместителя прокурора Пензенской области Евгения Новикова, сообщили в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Тракторозаводской районный суд Волгограда Фото: Тракторозаводской районный суд Волгограда

По данным прокуратуры, в период с декабря 2021 года по январь 2022 года осужденный пять раз переводил деньги на счет организации, которая на тот момент была официально признана экстремистской и запрещена на территории России.

В ходе судебного заседания подсудимый полностью признал свою вину. С учетом этого обстоятельства суд назначил наказание в виде штрафа в размере 400 тыс. руб. На данный момент приговор еще не вступил в законную силу.

Нина Шевченко