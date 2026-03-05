Главные новости за 5 марта. Кубань, Крым, Адыгея

Объем инвестиций в строительство тематического парка «Русская сказка» в Горячем Ключе составит 3,5 млрд руб.

ФСБ и ФСИН выявили в колонии Краснодарского края заключенного, который склонял сокамерников заключить контракт с Минобороны для участия в СВО с целью последующего перехода на сторону противника.

В 2025 году в бюджет Краснодара поступило 91,7 млрд руб. Собственные доходы превысили 43 млрд руб.

Проектирование трамвайной ветки в северо-восточную часть Краснодара завершится в первом полугодии 2026 года.

Краснодарский краевой суд приговорил гражданина Румынии Адриана-Давида Керчо к 15 годам колонии строгого режима за шпионаж в пользу Украины.

Футбольный клуб «Краснодар» направил жалобу в РФС из-за расистского поведения болельщиков ЦСКА во время полуфинального матча Кубка России 4 марта в Москве.

Суд огласил приговор жителю Краснодарского края Владиславу Суряднову, признанному виновным в участии в деятельности террористической организации и содействии ей.

Хостинский районный суд Сочи приостановил рассмотрение заявления продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина о возобновлении и пересмотре дела о защите авторских прав на более чем 20 песен коллектива.

Четвертый кассационный суд оставил без удовлетворения жалобы ООО «Эр Севен Групп», ООО «Новый век», а также Георгия и Карине Татулян и Анны Тарасовой по делу об обращении в доход государства объектов недвижимости, связанных с АО «Волна Резорт энд СПА».

Славянский районный суд Краснодарского края приступит к рассмотрению иска Натальи Завгородней к российскому представительству бренда Porsche, ООО «Порше Руссланд», и официальному дилеру немецкого автоконцерна ООО «Премиум Кар».