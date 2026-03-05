Главные новости за 5 марта. Сочи

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел жалобы компаний и физических лиц, связанных с сочинским бизнесменом Рубеном Татуляном, по делу об обращении объектов недвижимости в доход Российской Федерации. Судьи изучили материалы дела и отказали заявителям в удовлетворении кассационных требований, оставив в силе ранее принятые судебные решения.

В Сочи и на федеральной территории Сириус в ближайшие сутки ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют усиление ветра, шторм на море и осадки в предгорных районах.

Стоимость создания одного гектара чайных плантаций в Краснодарском крае может достигать около 50 млн руб. В расчет включены не только первоначальные инвестиции, но и расходы на дальнейший уход за растениями в течение нескольких лет.

Круизный лайнер Astoria Grande в новом сезоне расширит географию международных маршрутов. Судно, выполняющее регулярные круизы из Сочи, начнет заходить в порты новых стран — Италии, Грузии и Мальты.

Сирены, предупреждающие о возможной атаке беспилотных летательных аппаратов, за последнюю неделю в Сочи срабатывали до 40 раз. Мэр курорта объяснил, с чем связаны такие изменения.

Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 5 марта ликвидировали несколько десятков беспилотных летательных аппаратов, запущенных со стороны Украины. В период с 23:00 4 марта до 07:00 5 марта дежурные расчеты ПВО перехватили и уничтожили 76 беспилотников самолетного типа.