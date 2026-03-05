Поставщик тепла остался при своем

В Челябинской области Муниципальное унитарное многоотраслевое предприятие коммунального хозяйства (ММПКХ) Озерска проиграло спор с АО «Росатом инфраструктурные решения» (РИР) из-за 170 млн руб. Истец утверждал, что ответчик, управляющий Аргаяшской ТЭЦ, присвоил себе выпадающие доходы ММПКХ за передачу тепловой энергии, собирая плату с потребителей. РИР исковые требования не признал. Суд решил, что выпадающие доходы были предусмотрены в утвержденном для ММПКХ тарифе на передачу тепла и уже получены.



Арбитражный суд Челябинской области отказал озерскому муниципальному унитарному многоотраслевому предприятию коммунального хозяйства во взыскании 169,7 млн руб. с АО «Росатом инфраструктурные решения» в лице филиала в Озерске (входит в государственную корпорацию «Росатом»). Решение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Иск поступил в суд в мае 2025 года. Заявитель утверждал, что АО «РИР», являющееся единой теплоснабжающей организацией Озерска, получило неосновательное обогащение, присвоив себе выпадающие доходы муниципального предприятия на сумму 165,7 млн руб. Кроме основного долга истец просил взыскать проценты за пользование чужими деньгами в размере 3,9 млн руб.

Согласно материалам дела, в 2022-м и 2023 годах ММПКХ и РИР заключили договоры на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя и компенсации потерь. По условиям муниципальное предприятие доставляло до конечного потребителя по городским сетям тепловую энергию, вырабатываемую на Аргаяшской ТЭЦ, которая принадлежит компании «Росатома».

По мнению истца, РИР, собирая плату с потребителей за тепло и горячую воду, присвоил себе выпадающие доходы ММПКХ за транспортировку ресурса, которые министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области заложило в тарифы, действовавшие с 1 января 2023 года по 31 декабря 2024-го.

Муниципальное унитарное многоотраслевое предприятие коммунального хозяйства было создано администрацией Озерска в 1999 году. Организация занимается водоснабжением и водоотведением на территории города и поселка Метлино, а также участвует в теплоснабжении, отвечая за транспортировку теплоносителя с Аргаяшской ТЭЦ. По данным «СПАРК Интерфакс», в 2024 году чистый убыток предприятия составил 168,2 млн руб., выручка — почти 683 млн руб.

Ответчик получение неосновательного обогащения отрицал. Представители РИР в суде настаивали на том, что поставщик энергоресурсов получал плату от потребителей на законных основаниях, по тарифам, установленным для него минтарифов Челябинской области.

Суд, изучив материалы дела, встал на сторону АО «Росатом инфраструктурные решения». Так, было установлено, что министерство тарифного регулирования региона заложило выпадающие доходы ММПКХ за 2023–2024 годы в тарифах на передачу тепла, по которым РИР расплачивался за услуги предприятия.

В результате арбитражный суд региона отказал муниципальному предприятию в иске и взыскал с него в доход федерального бюджета госпошлину в размере 1,3 млн руб.

С мая прошлого года арбитражный суд региона рассматривает еще один иск ММПХК к АО «РИР» о взыскании 111,1 млн руб. Очередное заседание назначено на 30 марта.

АО «Росатом инфраструктурные решения» является диверсифицированным холдингом госкорпорации «Росатом», который работает в сферах энергетики, IT и жилищно-коммунального хозяйства. С 2021 года РИР является единой теплоснабжающей организацией Озерска. Филиал организации управляет Аргаяшской ТЭЦ, которая обеспечивает электроэнергией, горячей водой и теплом Озерский городской округ, а также паром ФГУП «Производственное объединение „Маяк“» (входит в «Рос­атом»).

Муниципальное унитарное многоотраслевое предприятие коммунального хозяйства Озерска является убыточным как минимум последние пять лет. В 2025 году сложную финансовую ситуацию ММПКХ в администрации города объясняли «Ъ-Южный Урал», в том числе долговым спором с АО «Росатом инфраструктурные решения» из-за оплаты услуг муниципального предприятия по транспортировке ресурса.

В 2020 и 2022 годах ММПКХ пыталось обанкротить ПАО «Фортум» (с августа 2023 года называется «Форвард Энерго»), в 2023 году — УФНС по Челябинской области, 2024-м — ООО «Уральская энергосбытовая компания» («Уралэнергосбыт»). В 2025 году к заявлению «Уралэнергосбыта» о несостоятельности ММПКХ присоединился «Форвард энерго», заявивший о задолженности в размере более 1 млрд руб. В начале октября прошлого года суд утвердил мировое соглашение и прекратил дело о банкротстве. Муниципальное предприятие обязалось в течение трех лет погасить перед кредиторами сумму основного долга в размере 1,2 млрд руб.

Юлия Гарипова