В Черноземье 7 марта ожидается холодная и пасмурная погода, до –5°C

В субботу, 7 марта, жителей Черноземья ожидает холодная и пасмурная погода, без осадков. Температура будет варьироваться от –5°C до +3°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде температура составит от –1°C до +2°C. Ветер до 9 м/с.

В Воронеже температура будет варьироваться от –4°C до +1°C, а порывы ветра до 11 м/с.

В Курске температура утром составит –1°C, днем поднимется до +1°C, вечером останется на том же уровне, ночью понизится до 0°C. Ветер до 11 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит –3°C, днем будет +1°C, вечером задержится на том же уровне, а ночью понизится до –1°C. Ветер с порывами до 12 м/с.

В Орле утром температура составит –2°C, днем повысится до +3°C, вечером будет +2°C, а ночью вернется к показателю –2°C. Ветер — до 12 м/с.

В Тамбове утром температура составит –5°C, днем будет –1°C, вечером поднимется до 0°C и ночью останется на том же уровне. Ветер с порывами до 10 м/с.

