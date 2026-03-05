В Сочи стая бездомных собак напала на подростка во дворе жилого комплекса

В Хостинском районе Сочи сотрудники полиции проводят проверку по факту нападения бездомных собак на девочку-подростка. Инцидент произошел во дворе жилого комплекса «Министерские озера». О случившемся правоохранительным органам сообщили местные жители, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По информации очевидцев, в социальных сетях распространилось видео, на котором зафиксирован момент происшествия. На кадрах видно, как стая крупных собак приблизилась к группе подростков возле одного из подъездов жилого комплекса. Девушки находились во дворе вместе со своими домашними питомцами, которых выгуливали на поводках.

Согласно опубликованным данным, несколько животных внезапно бросились в сторону подростков. Одна из девочек попыталась защитить своего домашнего питомца от нападения. В результате она сама оказалась в опасной ситуации и пострадала во время попытки отогнать агрессивных собак.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что информация о происшествии поступила в дежурную часть отдела полиции Хостинского района Сочи. Заявление передали правоохранителям местные жители, которые рассказали о нападении животных на несовершеннолетнюю во дворе жилого комплекса.

После получения сообщения сотрудники полиции организовали проверочные мероприятия. Участковые уполномоченные выехали на место происшествия и начали устанавливать все обстоятельства произошедшего. Специалисты опрашивают очевидцев и изучают имеющиеся видеоматериалы, которые могут помочь восстановить хронологию событий.

По предварительной информации, на момент проведения проверки пострадавшая девочка не обращалась за медицинской помощью. При этом сотрудники полиции продолжают выяснять детали происшествия и устанавливать, находились ли животные без владельцев и представляли ли ранее угрозу для жителей района.

Мария Удовик