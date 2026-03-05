В Башкирии число жалоб на качество школьного питания снизилось в 4,5 раза

С 2021 по 2025 год количество обращений родителей по качеству питания сократилось с 211 до 46, сообщает пресс-служба правительства Башкирии со ссылкой на министра торговли и услуг республики Азата Аскарова. По его словам, благодаря принятым мерам за это время в регионе число нарушений технологии приготовления блюд снизились с 12% до 7%.

Цифры были озвучены на III Республиканском форуме региональных операторов питания, который проходил в Уфе.

Майя Иванова