Специалисты службы спасения начали готовить реки Саратовской области к весеннему половодью. В регионе на 29 участках малых рек запланированы ледовзрывные работы, сообщил глава региона Роман Бусаргин.

На реках в Саратовской области начали взрывать лед

Фото: t.me / busargin_r

Спасатели уже подорвали ледяной покров в Лысогорском районе. Далее на очереди — река Медведица в Петровском районе. Подрывы льда будут проводиться еще в семи муниципалитетах на реках Сердоба, Алтата, Солянка, Карамыш, Старый Курдюм, Баланда, Идолга и Терса. Мероприятия проводятся по заявкам глав муниципалитетов.

Ледовзрывные работы нацелены на предотвращение заторов на реках, из-за которых может резко подняться уровень воды. Во время паводка это также снижает нагрузку на мосты и гидротехнические сооружения.

Ранее начальник управления региональной безопасности Юрий Юрин отметил, что стоит ожидать наихудшего сценария паводка из-за снежной зимы. Чиновник заявил, что в зону затопления могут попасть 102 населенных пункта Саратовской области. Власти уже подготовили 205 пунктов временного пребывания на 65 тыс. человек в случае эвакуации. В зонах возможного затопления будет работать 31 оперативная группа областной службы спасения.

Марина Окорокова