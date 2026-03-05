Все перенаправленные рейсы прибыли в Сочи и отправились в города назначения

Аэропорт Сочи продолжает работу в штатном режиме, обеспечивая непрерывное обслуживание воздушных судов на прилет и вылет. По данным воздушной гавани на 15:30, все самолеты, которые ранее направили на запасные аэродромы, прибыли в Сочи. Специалисты аэропорта приняли воздушные суда, провели необходимое наземное обслуживание и подготовили их к дальнейшим перелетам. После выполнения всех процедур самолеты отправились в города назначения согласно обновленному расписанию, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе воздушной гавани курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В течение дня аэропорт обслужил значительное количество рейсов. На прилет специалисты приняли 48 воздушных судов, еще 49 рейсов отправились из Сочи по различным направлениям. При этом часть расписания остается скорректированной: вылеты 14 рейсов задерживаются более чем на два часа.

В период ожидания пассажирам оказывают необходимую поддержку представители авиакомпаний. Сотрудники работают с пассажирами в терминале и обеспечивают их всем необходимым в соответствии с требованиями действующего законодательства. Такая работа проводится для того, чтобы минимизировать последствия изменений в расписании и обеспечить пассажирам комфортные условия ожидания.

В администрации аэропорта отмечают, что специалисты продолжают координировать работу служб и перевозчиков для постепенной стабилизации расписания. Сотрудники воздушной гавани принимают и отправляют рейсы в усиленном режиме, чтобы максимально оперативно восстановить нормальный график полетов.

Пассажирам и встречающим рекомендуют заранее уточнять информацию о статусе рейсов. Актуальные данные можно получить через колл-центры и официальные сайты авиакомпаний, а также на онлайн-табло в терминале аэропорта. Кроме того, пассажиры могут подписаться на уведомления о своем рейсе через телеграм-бот @AerodinamikaBot, который оперативно информирует об изменениях в расписании.

Специалисты аэропорта продолжают обслуживание воздушных судов и работу с пассажирами, чтобы обеспечить стабильную работу транспортного узла и выполнение всех запланированных рейсов.

«Ъ-Сочи» писал, что днем ранее на курорте вводили статус «Атака» и сирены предупреждали жителей и гостей города о повышенной угрозе. Специалисты рекомендовали всем находящимся в городе укрываться в помещениях без окон или заглубленных помещениях, а также покинуть набережные и открытые пространства. Городские службы подчеркивали, что соблюдение правил поведения в период действия статуса «Атака» минимизирует риски для граждан и позволяет оперативно реагировать на любые инциденты.

Мария Удовик