В Ижевске отремонтируют два участка окружной дороги

В 2026 году в Ижевске планируют отремонтировать два участка окружной дороги общей протяженностью 8,6 км. По планам, ремонт будет проходить на всем протяжении окружной, за исключением перекрестка с дорогами на село Ягул и деревню Хохряки. Также работы будут проведены на перекрестке у СНТ «Пламя», сообщает пресс-служба миндортранса Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Этот объект входит в опорную сеть дорог Удмуртии. «Здесь идет большой поток машин, перевозят множество грузов и пассажиров — это стратегический для республики объект. Здесь мы планируем провести работы в комплексе — сделаем ремонт дорожного покрытия и капитальный ремонт участка на перекрестке в районе СНТ “Пламя”. Там сделаем переходно-скоростные полосы движения, установим светофор, освещение, автобусные остановки. Для безопасности движения — тротуары и удобный пешеходный переход»,— сказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Геннадий Таранов.

Участок будет стыковаться с отремонтированной в 2025 году дорогой от Якшур-Бодьинского тракта до проезда к ул. Тепличной. Тогда же провели капремонт перекрестка у СНТ «Ошмес». В целом в 2026 году ожидают ремонта 57 участков дорог с общей протяженностью 100 км.

Напомним, также в этом году в Удмуртии планируют начать ремонт почти 131 км федеральной трассы Р—243, что закончится к 2028 году. Для этого в республике на 1,5 млрд руб. увеличили дорожный фонд на 2026 год за счет оставшихся с прошлого года средств. На них планируется ремонт 154 участков дорог.

Владислав Галичанин