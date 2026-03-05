Кассация подтвердила законность возврата земель совхоза «Машук» государству

Четвертый кассационный суд оставил в силе решение о возвращении государству более земель бывшего виноградного совхоза «Машук» в поселке Иноземцево Ставропольского края и взыскать с ответчиков около 4 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Следствие установило, что бывший начальник цехов совхоза «Машук», позднее ставший депутатом Думы Железноводска, совместно с высокопоставленными чиновниками городской администрации незаконно передал в частную собственность более 2 тыс. га земли. Участки продавались значительно ниже рыночной цены компаниям «Агро-Капитал», «Агро-Капитал-Плюс» и «Агро-Инвест».

Установлено, что с 2007 года фигурант разделил свыше 1,3 тыс. га на части и распределил между подконтрольными организациями и физическими лицами, получив незаконную прибыль за счет государства. Прикубанский районный суд Краснодара, учтя коррупционную природу сделок с землей, обязал вернуть участки в госсобственность. Часть ответчиков, включая юридические и физические лица, обжаловала это решение.

В кассационной инстанции адвокат одной из ответчиц заявляла о добросовестности клиентки, приобретшей участок после коррупционных схем, и указывала на процессуальные нарушения. Судебная коллегия не нашла оснований для отмены решений, отметив надлежащее рассмотрение всех обстоятельств дела. В итоге суд оставил в силе предыдущие судебные акты и отклонил кассационную жалобу.

Константин Соловьев