Онлайн-консультации с врачом стали доступны жителям Удмуртии в Max

Жители Удмуртии могут записаться на онлайн-консультацию через национальный мессенджер Мах. В рамках приема есть возможность получить рекомендацию врача, оценить динамику лечения, продлить рецепт на льготное лекарство и закрыть больничный лист, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

«Телемедицинские консультации по типу “врач-врач” уже активно используются нашим медицинским сообществом, теперь мы развиваем консультации “врач-пациент”. Для наших пациентов — это возможность не тратить время на дорогу в поликлинику и ожидание приема»,— сказал министр здравоохранения республики Сергей Багин. Однако первичный прием будут проводить очно.

Для записи на телекоммуникацию необходимо через найти и запустить чат-бот «Удмуртия. Запись к врачу» (Kvrachu18_bot), ввести свой СНИЛС и дату рождения и выбрать пункт «Онлайн-консультация» с необходимым врачом в нужное время. Но в минздраве предупреждают, что если состояние пациента ухудшилось или не улучшилось, лучше отправиться на личный прием к врачу, не ожидая консультации.

Напомним, в Удмуртии также стала доступна запись к врачу через чат-бот в мессенджере Мах. Так, почти за 10 дней около 1,4 тыс. человек обратилось к врачам с помощью мессенджера.

Владислав Галичанин