1 апреля начнется прием детей в первые классы в школах Удмуртии

В общеобразовательные школы Удмуртии 1 апреля 2026 года в 15:00 начнется прием заявлений на зачисление детей в первые классы. Запись в коррекционные школы стартует немногим раньше — 31 марта в то же время. Кампания пройдет в два этапа, сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Первый этап будет проходить с 1 апреля по 30 июня. В этот период будут принимать заявления по детям, проживающим на закрепленной территории, и льготников. «По сложившейся практике за школой закрепляют близлежащие дома. Документ с адресами закрепленной территории образовательные организации размещают на своем информационном стенде и на официальном сайте не позднее 15 марта»,— говорится в сообщении.

Второй этап пройдет с 6 июля по 5 сентября. На нем зачисляют детей вне зависимости от места их проживания при наличии свободных мест. В случае необходимости консультации, с 17 марта для родителей начнет работу горячая линия. В тот же день на портале «Госуслуг» откроется возможность заполнить заявление. Помимо этого, родители могут подать документы лично в школе, либо отправить по почте.

«Тем, кто проживает в другом районе, придется ждать лета, чтобы подать заявление, и примут детей только в том случае, если остались свободные места. Отправлять заявление в школу не по прописке раньше 6 июля бессмысленно, так как его не примут. При поступлении в школу ребенка с ограниченными возможностями здоровья для обучения по адаптированным программам есть два нюанса: нужно письменное согласие родителей на обучение по адаптированным программам и необходимо пройти психолого-медико-педагогическую комиссию и получить рекомендации»,— пояснила замминистра образования и науки Удмуртии Тамара Ворожцова. Информация о том, остались ли свободные места в школе, будет опубликована 5 июля.

Льготами по зачислению ребенка в первый класс обладают дети прокуроров, судей и следователей (распространяется только на школы с интернатами вне зависимости от прописки). Также в перечне — дети сотрудников Росгвардии, ОВД, ФСИН, МЧС, военнослужащих и дети граждан, отправившихся в зону СВО. При этом преимущественное право имеют те, чьи братья или сестры уже посещают эту школу. «Льготой могут воспользоваться как полнородные, так и неполнородные братья и сестры»,— заключили в пресс-службе муниципалитета.

